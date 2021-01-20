Селюк: Яя Туре може бути граючим тренером Олімпіка

Яя Туре приєднається до тренерського штабу Олімпіка вже після завершення збору команди у Туреччині.

Про це заявив відомий український агент Дмитро Селюк.

"Яя приходить як тренер, хоча, я думаю, що він без проблем може бути граючим тренером. Образно кажучи, подивіться, Селезньов же грає? Я думаю, що Яя Туре без проблем теж може зіграти.

Яя повинен був приєднатися до команди в ніч з вівторка на середу. Але з Англії його не випустили, тому що в Туреччині, якщо ти прилітаєш з Англії, то потрібно сидіти 14 днів на карантині. А це як раз весь збір. Тому ми прийшли до висновку, що він вже безпосередньо приїде до Києва і буде там працювати", - зазначив Селюк.