Джерело - Sport Arena.
Новим головним тренером збірної Боснії та Герцеговини призначений болгарин Івайло Петєв.
Про це повідомляє пресслужба федерації футболу Боснії і Герцеговини.
45-річний фахівець відомий по роботі з Лудогорца, Левскі, загребським Динамо, Омонією та іншими клубами. У 2014-16 роках Петєв тренував збірну Болгарії.
Разом з Лудогорцем Петєв двічі ставав чемпіоном Болгарії, а також по одному разу виграв Кубок і Суперкубок країни.
Боснія і Герцеговина зіграє зі збірною України у відборі на чемпіонат світу-2022. Очні матчі команд відбудуться 12 жовтня і 16 листопада.
Раніше, Шевченко назвав завдання збірної України на Євро-2020.