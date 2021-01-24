Боснійці зіграють з Україною у відборі на ЧС-2022

Джерело - Sport Arena.

Новим головним тренером збірної Боснії та Герцеговини призначений болгарин Івайло Петєв.

Про це повідомляє пресслужба федерації футболу Боснії і Герцеговини.

45-річний фахівець відомий по роботі з Лудогорца, Левскі, загребським Динамо, Омонією та іншими клубами. У 2014-16 роках Петєв тренував збірну Болгарії.

Разом з Лудогорцем Петєв двічі ставав чемпіоном Болгарії, а також по одному разу виграв Кубок і Суперкубок країни.

Боснія і Герцеговина зіграє зі збірною України у відборі на чемпіонат світу-2022. Очні матчі команд відбудуться 12 жовтня і 16 листопада.

Раніше, Шевченко назвав завдання збірної України на Євро-2020.