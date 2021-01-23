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Сьогодні, 23 січня, відбулися матчі 18 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
18 тур, 23 січня
Армінія - Айнтрахт 1:5 (1:3)
Голи: 0:1 - 25 Сілва, 0:2- 27 Костич, 0:3 - 33 Сілва, 1:3 - 36 Кордова, 1:4 - автогол Нілсьсон, 1:5 - 75 Йович
Аугсбург - Уніон Берлін 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - Нідерлерхнер, 1:1 - 25 Інгвартсен, 2:1 - 47 Нідерлерхнер
Баєр - Вольфсбург 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 35 Баку
Майнц - РБ Лейпциг 3:2 (2:2)
Голи: 0:1 - 15 Адамс, 1:1 - 24 Ніахате, 1:2 - 30 Хальстенберг, 2:2 - 35 Ніахате, 3:2 - 50 Баррейро
Фрайбург - Штутгарт 2:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 7 Вамангітука, 1:1 - 14 Демирович, 2:1 - 37 Чон У Йон
Нагадаємо, Боруссія М розібралася з Боруссією Д.