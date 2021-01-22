Мілан орендував гравця Челсі

Мілан підсилився захисником

Захисник Челсі Фікайо Томорі став гравцем Мілана.

Про це повідомляє пресслужба міланського клубу.

23-річний футболіст приєднався до клубу на правах оренди до 30 червня 2021 року. Крім того, в угоді прописана опція викупу футболіста. У Мілані Томорі виступатиме під 23-м номером.

За свою кар'єру Томорі виступав за Челсі (27 матчів у всіх турнірах, 2 роки), Брайтон (оренда, 10, 0), Халл (оренда, 26, 0) і Дербі Каунті (оренда, 55, 2). Також він провів 1 матч за національну збірну Англії.

Раніше, Манджукич став гравцем Мілана.