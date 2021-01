Мілан оголосив про підписання контракту з нападником Маріо Манджукичом.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Клуб і форвард домовилися про угоду до кінця нинішнього сезону з можливістю продовження контракту на наступний.

Маріо буде виступати під номером 9.

We have a new number 9⃣

Welcome, @MarioMandzukic9 👊#ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/uFKeUo8FEd