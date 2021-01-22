Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне пропустить від чотирьох до шести тижнів через травму.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола.

"З приводу Де Брейне: він пропустить від чотирьох до шести тижнів, згідно з результатами обстеження.

Що стосується Кайла Вокера, то він отримав сильний удар в стегно і завтра не зіграє. Сподіваємося, що буде готовий вже до наступного матчу", - сказав Гвардіола.