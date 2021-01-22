Джерело - sportarena.com.
Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне пропустить від чотирьох до шести тижнів через травму.
Про це розповів головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола.
"З приводу Де Брейне: він пропустить від чотирьох до шести тижнів, згідно з результатами обстеження.
Що стосується Кайла Вокера, то він отримав сильний удар в стегно і завтра не зіграє. Сподіваємося, що буде готовий вже до наступного матчу", - сказав Гвардіола.
У нинішньому сезоні Де Брейне забив три м'ячі і віддав 15 результативних передач в 23 матчах Сіті.
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