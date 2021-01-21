Аргентинець і так перебував на самоізоляції через контакт із зараженим

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро здав позитивний тест на коронавірус.

Про це заявив сам футболіст.

"Після тісного контакту з хворим коронавірусів я самоізолювався. Останній тест на COVID-19, який я здав, виявився позитивним. У мене були деякі симптоми, і я виконую розпорядження лікаря, щоб одужати. Бережіть себе!", - зазначив Агуеро.

After a close contact, I've been self-isolating and the latest test I took was positive for COVID 19. I had some symptoms and I'm following doctor's orders for recovery. Take care, everyone! — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) January 21, 2021

У нинішньому сезоні Агуеро провів дев'ять поєдинків, в яких забив два м'ячі.

Раніше, Манчестер Сіті із Зінченком переміг Астон Віллу у перенесеному матчі АПЛ.