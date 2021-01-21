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Агуеро здав позитивний тест на коронавірус

Вчора 23:40 268 0
Аргентинець і так перебував на самоізоляції через контакт із зараженим
Агуеро здав позитивний тест на коронавірус
#Агуеро, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро здав позитивний тест на коронавірус.

Про це заявив сам футболіст.

"Після тісного контакту з хворим коронавірусів я самоізолювався. Останній тест на COVID-19, який я здав, виявився позитивним. У мене були деякі симптоми, і я виконую розпорядження лікаря, щоб одужати. Бережіть себе!", - зазначив Агуеро.

У нинішньому сезоні Агуеро провів дев'ять поєдинків, в яких забив два м'ячі.

Раніше, Манчестер Сіті із Зінченком переміг Астон Віллу у перенесеному матчі АПЛ.

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