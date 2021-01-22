Відхилено апеляцію Барселони щодо дискваліфікації Мессі

Аргентинець має пропустити ще один матч

Апеляцію юристів каталонської Барселони на рішення про двоматчеву дискваліфікацію капітана команди Ліонеля Мессі була відхилена.

Про це повідомляє AS.

Мессі вже пропустив поєдинок 1/8 Кубка Іспанії з Корнелією (2:0), і ще не візьме участі у матчі Ла-Ліги з Ельче.

За червону картку в фіналі Суперкубка Іспанії з Атлетіком із Більбао (2:3) Ліонелю і керівництву Барселони доведеться заплатити 600 та 700 євро відповідно у зв'язку зі статтями, які прописані в Дисциплінарному кодексі ліги.

Нагадаємо, Мессі покарали за удар ззаду по голові гравця басків Вільялібре.