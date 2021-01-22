У Харкові Сікорський буде виступати як мінімум до кінця сезону

Джерело - Sport Arena.

Колишній нападник Волині Ігор Сікорський став гравцем ФК Метал.

Про це повідомляє Sport Arena.

У Харкові 32-річний форвард буде виступати як мінімум до кінця нинішнього сезону.

У першій частині сезону Сікорський забив чотири голи десяти матчах Волині. Також він встиг зіграти в двох матчах за Чорноморець.

Раніше Сікорський виступав за Зорю, алчевську Сталь, Геліос, Миколаїв, Верес, Гірник-Спорт, латвійський Даугавпілс та Агробізнес.

На початку 2020 року Агробізнес розірвав контракт з Сікорським через поїздку форварда до Росії.