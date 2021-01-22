Джерело - Sport Arena.
Колишній нападник Волині Ігор Сікорський став гравцем ФК Метал.
Про це повідомляє Sport Arena.
У Харкові 32-річний форвард буде виступати як мінімум до кінця нинішнього сезону.
У першій частині сезону Сікорський забив чотири голи десяти матчах Волині. Також він встиг зіграти в двох матчах за Чорноморець.
Раніше Сікорський виступав за Зорю, алчевську Сталь, Геліос, Миколаїв, Верес, Гірник-Спорт, латвійський Даугавпілс та Агробізнес.
На початку 2020 року Агробізнес розірвав контракт з Сікорським через поїздку форварда до Росії.