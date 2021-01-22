Джерело - Чемпіон.
Польський нападник Аркадіуш Мілік перейшов з Наполі до Марселя на правах оренди.
Про це повідомляє пресслужба французького клубу.
Влітку 2021 французький клуб буде зобов'язаний викупити 26-річного поляка за 8 млн євро. Неаполітанці можуть отримати додаткові 4 млн доларів у вигляді бонусів.
Un 🇵🇱 à l'accent 🇮🇹 débarque à @marseille 👀🔥— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 21, 2021
Bienvenue à l'Olympique de Marseille @arekmilik9 😁💙 #DroitAuBut pic.twitter.com/bBgvoy9u5X
Раніше, Марсель готовий запропонувати за Міліка 10 мільйонів євро і ще 5 мільйонів у якості бонусів.
У поточному сезоні Мілік не провів жодної гри за Наполі та навіть не був включений в заявку на сезон.