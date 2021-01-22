Поляк перейшов з Наполі до Марселя

Джерело - Чемпіон.

Польський нападник Аркадіуш Мілік перейшов з Наполі до Марселя на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Влітку 2021 французький клуб буде зобов'язаний викупити 26-річного поляка за 8 млн євро. Неаполітанці можуть отримати додаткові 4 млн доларів у вигляді бонусів.

Раніше, Марсель готовий запропонувати за Міліка 10 мільйонів євро і ще 5 мільйонів у якості бонусів.

У поточному сезоні Мілік не провів жодної гри за Наполі та навіть не був включений в заявку на сезон.