Марсель запропонував 8 мільйонів євро за Міліка

Наполі хоче виручити з продажу польського форварда 15 млн

Французький Марсель зробив першу пропозицію щодо форварда італійського Наполі Аркадіуша Міліка.

Про це повідомляє Football Italia.

Провансальці готові заплатити 8 млн євро.

Наполі, в свою чергу, нещодавно встановив цінник за 26-річного поляка в 15 мільйонів євро. За ситуацією навколо гравця також стежить туринський Ювентус.

Мілік виведений зі складу Наполі перед стартом нового сезону Серії A. Його контракт з клубом діє до літа 2021 року і продовжений не буде.

Нагадаємо, Ювентус намагається знизити ціну на Міліка.