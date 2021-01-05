Марсель запропонував 8 мільйонів євро за Міліка

Джерело - sport.ua.
Французький Марсель зробив першу пропозицію щодо форварда італійського Наполі Аркадіуша Міліка.
Про це повідомляє Football Italia.
Провансальці готові заплатити 8 млн євро.
Наполі, в свою чергу, нещодавно встановив цінник за 26-річного поляка в 15 мільйонів євро. За ситуацією навколо гравця також стежить туринський Ювентус.
Мілік виведений зі складу Наполі перед стартом нового сезону Серії A. Його контракт з клубом діє до літа 2021 року і продовжений не буде.
Нагадаємо, Ювентус намагається знизити ціну на Міліка.