Голи Клейтона та Циганкова принесли перемогу киянам

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 січня, київське Динамо провело контрольний матч.

Суперником був солігорський Шахтар, який очолює українець Роман Григорчук.

У першому таймі матчу гравці обох команд не порадували забитими голами. До перерви для тренерського штабу киян була одна неприємність - отримав травму захисник Сирота. Після перерви Клейтон вивів вперед Динамо. На 78-ій хвилині Циганков подвоїв рахунок.

Контрольний матч

21 січня

Динамо (Україна) - Шахтар (Білорусь) 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Клейтон, 2:0 - 78 Циганков