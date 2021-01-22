Рома шукає заміну Фонсеці

Нові фахівці воліють брати нову команду влітку

Рома розглядає двох тренерів, які можуть змінити нинішнього наставника команди Паулу Фонсеку.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У сферу інтересів римлян входять Массіміліано Аллегрі і Мауріціо Саррі. Однак обидва фахівці воліють брати нову команду влітку.

В якості тимчасових замінників португальця Рома розглядає Вальтера Маццаррі і Лучано Спаллетті.

У Серії А римляни посідають четверте місце в турнірній таблиці, набравши 34 очки після 18 матчів.

Раніше, Рома хоче підписати Гомеса.