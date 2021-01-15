Рома хоче підписати Гомеса

Джерело - football.ua.
Рома проведе переговори з представниками Аталанти щодо можливого трансферу Алехандро Гомеса.
Про це повідомляє Calciomercato.com.
Тренер Роми Паулу Фонсека вважає, що Гомес може значно посилити атакувальний потенціал Роми. Аталанта ж готова розлучитися зі своїм екскапітаном за 15 млн євро.
Зустріч в суботу навряд чи буде мати вирішальний характер. Вважається, що сторони озвучать свої наміри, після чого почнуться переговори про умови трансферу.
Раніше повідомлялося, що Інтер узгодив умови особистого контракту з Гомесом.