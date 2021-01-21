Реал не планує звільняти Зідана попри виліт із Кубка Іспанії

Зінедін Зідан продовжить працювати у Реалі

Керівництво Реала не розглядає варіант зі звільненням Зінедіна Зідана після вильоту команди з Кубка Іспанії.

Про це повідомляє Goal.com.

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Боси Королівського клубу продовжують довіряти французу і готові дати йому час на поліпшення результатів.

Нагадаємо, Реал сенсаційно програв представнику Сегунди Б Алькояно (1:2) в 1/16 фіналу Кубка Короля.

Раніше команда Зідана поступилася Атлетіку в півфіналі Суперкубка Іспанії.