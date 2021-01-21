Реал не планує звільняти Зідана попри виліт із Кубка Іспанії

Джерело - sportarena.com.
Керівництво Реала не розглядає варіант зі звільненням Зінедіна Зідана після вильоту команди з Кубка Іспанії.
Про це повідомляє Goal.com.
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Боси Королівського клубу продовжують довіряти французу і готові дати йому час на поліпшення результатів.
Нагадаємо, Реал сенсаційно програв представнику Сегунди Б Алькояно (1:2) в 1/16 фіналу Кубка Короля.
Раніше команда Зідана поступилася Атлетіку в півфіналі Суперкубка Іспанії.