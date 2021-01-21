Реал з Луніним сенсаційно програв Алькояно у Кубку Іспанії

Українець провів увесь матч

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/16 фіналу Кубку Іспанії мадридський Реал на виїзді переграв Алькояно.

Наприкінці першого тайму матчу Мілітан вивів вперед Реал. На 80-ій хвилині матчу Сольбес зрівняв рахунок. У другому додатковому таймі матчу Алькояно залишився у меншості - Лопес отримав друге попередження. По при гру у меншості господарі зуміли вдруге засмутити українського голкіпера. Матч завершився сенсаційною перемогою Алькояно - 2:1.

Кубок Іспанії

1/16 фіналу, 20 січня

Алькояно - Реал 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Мілітан, 1:1 - 80 Сольбес, 2:1 - 115 Касанова

Раніше, Реал Сосьєдад переграв Кордобу в 1/16 фіналу Кубку Іспанії.