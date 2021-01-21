Шахтар готує трансфер двох талантів Флуміненсе

Джерело - football24.ua.
Шахтар може вкотре запросити перспективних гравців з Бразилії.
Про це повідомляє Calciomercato.
Донецький клуб цікавиться двома таланти Флуміненсе – хавбеком Абемлі Мето Сілу (Метінью) та форвардом Кайкі.
Обом по 17 років. Метінью народився в Конго, але ще у віці одного року перебрався до Бразилії. Центрхав носить капітанську пов'язку у Флуміненсе U-17. Кайкі – найкращий бомбардир чемпіонату Бразилії U-17. Його контракт з Флуміненсе розрахований до грудня 2022 року.
Додамо, що обидва гравці можуть опинитися в Шахтарі лише влітку, коли їм виповниться 18 років.
Раніше повідомлялося, що Шахтар хоче купити воротаря Різника.