Джерело - ТК Футбол.
Шахтар цікавиться воротарем Ворскли Дмитром Різником, однак зараз клуб розлучатися з гравцем не планує.
Про це заявив наставник полтавської команди Юрій Максимов.
"Я вважаю, що Різник - хороший воротар. Просто так його б в Шахтар не запрошували. Бачу, що він хоче піти, але він порядна людина, він ще встигне. Йому не 30 років, не 35. Навіть не 25.
Молодий футболіст, ще проявить себе. Може, виграє від цього", - сказав Максимов.
21-річний Різник в нинішньому сезоні УПЛ провів 11 матчів.
У нинішньому сезоні основним воротарем Шахтаря став 19-річний Анатолій Трубін, який витіснив досвідченого Андрія Пятова.
Раніше, Рух орендував у Шахтаря Борячука.