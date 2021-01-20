Шахтар цікавиться воротарем Ворскли Дмитром Різником, однак зараз клуб розлучатися з гравцем не планує.

Про це заявив наставник полтавської команди Юрій Максимов.

"Я вважаю, що Різник - хороший воротар. Просто так його б в Шахтар не запрошували. Бачу, що він хоче піти, але він порядна людина, він ще встигне. Йому не 30 років, не 35. Навіть не 25.

Молодий футболіст, ще проявить себе. Може, виграє від цього", - сказав Максимов.