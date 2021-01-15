Івуарієць повертається до УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Манчестер Сіті, Барселони та інших клубів Яя Туре увійде до тренерського штабу донецького Олімпіка.

Про це повідомляє ПРОФУТБОЛ Digital.

Івуарієць буде допомагати головному тренеру клубу Ігорю Климовському.

Відзначимо, що під час перебування футболіста Туре виступав в Україні за донецький Металург з 2003 по 2005 рік.

З кінця 2020 року футболіст перебував без клубу і підтримував форму самостійно. Його останнім клубом був китайський Циндао Хайн з другого дивізіону країни.

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Раніше повернення Яя Туре до УПЛ анонсував агент Дмитро Селюк.