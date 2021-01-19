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Рух орендував у Шахтаря Борячука

Сьогодні 19:39 476 0
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Рух орендував у Шахтаря Борячука
#Рух, #Борячук, #Шахтар

Джерело - ФК Рух.

Український форвард Андрій Борячук, права на якого належать Шахтарю, продовжить кар'єру в Русі.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Львівський клуб орендував гравця терміном на 1,5 сезону, тобто, до літа 2022 року. В Русі Андрій гратиме під №45.

Нагадаємо, що Борячук є вихованцем донецького Шахтаря. Останній рік форвард провів за кордоном - в оренді в турецькому Різеспорі та угорському Мезекевешді.

За півроку виступів за угорський клуб в 7 матчах забив 3 голи і віддав 1 асист, причому всі результативні дії зробив в одному поєдинку.

Нагадаємо, Рух підписав захисника збірної Ісландії Рагнара Сігурдссона.

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