Джерело - ФК Рух.
Український форвард Андрій Борячук, права на якого належать Шахтарю, продовжить кар'єру в Русі.
Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.
Львівський клуб орендував гравця терміном на 1,5 сезону, тобто, до літа 2022 року. В Русі Андрій гратиме під №45.
Нагадаємо, що Борячук є вихованцем донецького Шахтаря. Останній рік форвард провів за кордоном - в оренді в турецькому Різеспорі та угорському Мезекевешді.
За півроку виступів за угорський клуб в 7 матчах забив 3 голи і віддав 1 асист, причому всі результативні дії зробив в одному поєдинку.
Нагадаємо, Рух підписав захисника збірної Ісландії Рагнара Сігурдссона.