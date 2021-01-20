Півзахисник Реала хоче залишити команду

Едегора не влаштовує кількість ігрового часу

Півзахисник мадридського Реала Мартін Едегор планує залишити королівський клуб.

Про це повідомляє Marca.

22-річного норвежця не влаштовує нинішній стан в команді, тому, що він отримує недостатньо ігрового часу. З огляду на цю ситуацію, Едегор хоче піти в оренду.

При цьому повідомляється, що головний тренер вершкових Зінедін Зідан проти відходу футболіста, але, швидше за все, він не зможе переконати Мартіна залишитися в команді.

Хавбек розглядає варіант з Реал Сосьєдадом, за який він уже виступав в минулому сезоні.

У нинішньому сезоні Едегор через травми пропустив 9 матчів.

Раніше, Лунін може знову покинути Реал.