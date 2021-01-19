Лунін може знову покинути Реал

Андрій Лунін може знову відправитися в оренду

Реал готовий відпустити українського голкіпера Андрія Луніна вже в четверту оренду за 2,5 роки.

Про це повідомляє El Gol Digital.

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Одразу кілька клубів Прімери не проти бачити у своєму складі Андрія Луніна, який не отримує шансу від Зінедіна Зідана. У таборі Реала хочуть надати 21-річному кіперу ігрову практику, тому розглядають для українця варіант із черговою орендою.

Одним із головних претендентів на Луніна став Хетафе, який посідає 13 місце в чемпіонаті Іспанії. Президент клубу Анхель Торрес та головний тренер Хосе Бордалас готові прийняти Андрія.

Нагадаємо, Реал може підписати Тете.