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Лунін може знову покинути Реал

Сьогодні 15:12 519 0
Андрій Лунін може знову відправитися в оренду
Лунін може знову покинути Реал
#Лунін, #Реал

Джерело - football24.ua.

Реал готовий відпустити українського голкіпера Андрія Луніна вже в четверту оренду за 2,5 роки.

Про це повідомляє El Gol Digital.

Актуально: Зідан пообіцяв Луніну місце в стартовому складі на матч Кубку Іспанії

Одразу кілька клубів Прімери не проти бачити у своєму складі Андрія Луніна, який не отримує шансу від Зінедіна Зідана. У таборі Реала хочуть надати 21-річному кіперу ігрову практику, тому розглядають для українця варіант із черговою орендою.

Одним із головних претендентів на Луніна став Хетафе, який посідає 13 місце в чемпіонаті Іспанії. Президент клубу Анхель Торрес та головний тренер Хосе Бордалас готові прийняти Андрія.

Нагадаємо, Реал може підписати Тете.

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