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Керівництво Роми думає про звільнення Фонсеки

Сьогодні 16:25 542 0
Колишній коуч гірників може безславно завершити свою роботу
Керівництво Роми думає про звільнення Фонсеки
#Рома, #Фонсека

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Роми Паулу Фонсека, який відомий в Україні по успішній роботі з донецьким Шахтарем, найближчими днями може бути відправлений у відставку.

Про це повідомляє RomaPress.

Напередодні Рома сенсаційно вилетіла з Кубка Італії, поступившись в додатковий час Спеції (2:4). Основний час цього поєдинку завершився внічию 2:2, а на 5-й хвилині додаткового часу Фонсека і його асистенти провели п'яту і шосту заміни у своїй команді, очевидно забувши, що в регламенті Кубка Італії не передбачена можливість додаткової заміни в додатковий час, що практикується в більшості турнірів під егідою УЄФА.

Пропустивши голи на 107-й та 119-й хвилинах, Рома програла Спеції, але найближчим часом дисциплінарна комісія Італійської федерації футболу, ймовірно, перегляне результат поєдинку, і зарахує вовкам технічну поразку - 0:3.

Боси Роми залишилися вкрай незадоволені вильотом команди з Кубка Італії, а тому відразу після гри провели розмову з Фонсекою, яка тривала близько однієї години. По її завершенні жодні висновки не були озвучені, але, як очікується, американські власники Роми сьогодні ввечері продовжать роздуми щодо якості роботи Фонсеки, наслідком чого цілком ймовірно виступить новина про звільнення португальського тренера.

Нагадаємо, нині Рома займає четверте місце в турнірній таблиці Серії А, хоча за втраченими очками поступається Ювентусу і Аталанті, що розташувалися нижче.

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