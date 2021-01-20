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Спеція вибила Рому із Кубка Італії

Сьогодні 08:27 513 0
Спеція пробилась у чвертьфінал Кубка Італії
Спеція вибила Рому із Кубка Італії
#Рома, #Спеція, #Кубок Італії

Джерело - Чемпіон.

Рома в 1/8 Кубку Італії вдома поступилася Спеції.

Матч завершився у додатковий час із рахунком 4:2 на користь Спеції.

Відзначимо, що Рома догравала матч у меншості. Арбітр у першому додатковому таймі вилучив Манчіні та Лопеса.

Кубок Італії
1/8 фіналу, 19 січня

Рома – Спеція 2:4 (1:2, 2:2, 2:3, 2:4)

Голи: 0:1 – 6 Галабінов, 0:2 – 15 Сапонара, 1:2 – 43 Пеллегріні (пен), 2:2 – 73 Мхітарян, 2:3 – 107 Верде, 2:4 – 119 Сапонара

Раніше, Мілан у серії пенальті пройшов Торіно в Кубку Італії.

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