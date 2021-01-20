Фонсека: Це важкий момент, у Роми є проблеми

Головний тренер Роми Паулу Фонсека відреагував на виліт команди з Кубка Італії.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Якщо є проблема, у нас є час обговорити її всередині. А проблема є.

У нас був важкий початок гри через пенальті, ситуація була важка для розуміння. Після цього ми створили багато моментів, але пропустили голи, а з двома гравцями було і зовсім важко.

Це важкий момент, ми хотіли пройти далі в Кубку, але я не можу скаржитися на ставлення хлопців. Ми повинні підготуватися до наступного матчу", - сказав Фонсека.