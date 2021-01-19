Українець заради переходу до російського клубу змінить громадянство

Нойок прийме громадянство Білорусі

28-річний український півзахисник Олександр Нойок заради переходу в російський Оренбург змінить громадянство.

Про це повідомляє Telegram-канал Рідний футбол. Футбол Беларусі.

Футболіст вже тренується з командою і найближчим часом підпише контракт з клубом.

При цьому, для того, щоб не вважатися легіонером в Росії, 28-річний екс-гравця Динамо Брест найближчим часом прийме громадянство Білорусі.

Нагадаємо, що Нойок недавно оголосив про свій відхід з Динамо-Брест. Гравець провів у складі білоруської команди 2,5 роки. За цей час він взяв участь в 74 матчах і записав до свого активу 13 голів і 11 асистів. З клубом українець переміг одного разу в чемпіонаті Білорусі і двічі в Суперкубку країни.