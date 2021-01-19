Нойок скоро підпише контракт з російським клубом

Українець перебереться до російського чемпіонату

28-річний український півзахисник Олександр Нойок близький до переходу в російський Оренбург.

Про це повідомляє Чемпіонат.

Футболіст вже тренується з оренбурзькою командою і найближчим часом підпише контракт.

Нагадаємо, що Нойок недавно оголосив про свій відхід з Динамо-Брест. Гравець провів у складі білоруської команди 2,5 роки. За цей час він взяв участь в 74 матчах і записав до свого активу 13 голів і 11 асистів. З клубом українець переміг одного разу в чемпіонаті Білорусі і двічі в Суперкубку країни.