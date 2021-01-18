Сігурдссон буде виступати в УПЛ

Джерело - ФК Рух.

Львівський Рух підписав захисника збірної Ісландії Рагнара Сігурдссона.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з 34-річним гравцем розрахований на півроку з опцією продовження ще на рік. У Руху Сігурдссон буде виступати під 22-м номером.

Попереднім клубом Сігурдссона був Копенгаген. Також він виступав за Філкір, Гетеборг, Краснодар, Фулгем, Рубін і Ростов.

Починаючи з 2007 року, Сігурдссон провів 97 матчів і забив 5 голів за збірну Ісландії, з якою у 2016 році дістався до чвертьфіналу чемпіонату Європи. У поєдинку проти збірної Англії в 1/8 фіналу Сігурдссон відзначився голом і був визнаний найкращим гравцем матчу.

Нагадаємо, Минай переглядає ексгравця Руха.