33-річному аргентинському форварду Ліонелю Мессі прийшла пора покинути каталонську Барселону.

Про це заявив наставник Динамо Мірча Луческу.

"Всі невдачі Барселони звалюють на плечі Мессі. Думаю, йому пора йти.

Те ж саме було з Ласло Болоні на початку 80-х. Будь-яка невдача команди давила на нього. Я потребував у ньому в збірній, тому умовив його перейти в інший клуб.