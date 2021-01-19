Джерело - Prosport.ro.
33-річному аргентинському форварду Ліонелю Мессі прийшла пора покинути каталонську Барселону.
Про це заявив наставник Динамо Мірча Луческу.
"Всі невдачі Барселони звалюють на плечі Мессі. Думаю, йому пора йти.
Те ж саме було з Ласло Болоні на початку 80-х. Будь-яка невдача команди давила на нього. Я потребував у ньому в збірній, тому умовив його перейти в інший клуб.
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Не думаю, що Мессі стане знищувачем тренерів. Всі розуміють, що він особливий. Що, якби я наважився з ним попрацювати? Ви знаєте, що робота з примхливими футболістами, великими талантами завжди була для мене викликом. Згадайте Лупу, Сергена, Роналдо", - сказав Луческу.