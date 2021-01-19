Тимчик і Шапаренко повернулися в загальну групу Динамо

У загальну групу Динамо повернулися захисник Олександр Тимчик і хавбек Микола Шапаренко.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Актуально: Динамо - Легія 0:2. Огляд матчу

"Протягом всього сьогоднішнього тренування в загальній групі працювали Олександр Тимчик та Микола Шапаренко, які в перші дні займалися за індивідуальною програмою. Однак увечері, під час ігрових тактичних вправ, вони, можливо, знову будуть працювати окремо.

Кола навколо стадіону "намотували" Тудор Белуце і Міккель Дуелунд. В обох - пошкодження, Міккель отримав його під час вчорашнього матчу з польською Легією", - йдеться у повідомленні.