Тете може змінити клуб

Реал розглядає можливість підписання півзахисника Шахтаря Тете.

Про це повідомляє Fichajes.com.

Пріоритетом мадридського клубу на літнє трансферне вікно залишається нападник Боруссії Д Ерлінг Голанд, однак "вершкові" розглядають альтернативу в разі невдачі.

У число трьох кандидатур замість норвежця входить і півзахисник Шахтаря Тете, який, ймовірно, вразив Реал в очних протистояннях.

Також в списку інтересів "королівського клубу" знаходяться Лаутаро Мартінес з Інтера і Дарвін Нуньєс з Бенфіки.

Нагадаємо, Баварія влітку хотіла купити Тете за 70 млн євро.