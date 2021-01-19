Торіно призначив нового головного тренера

Торіно оперативно знайшов заміну Марко Джампаоло.

Джерело - Чемпіон.

Новим головним тренером Торіно став Давіде Нікола.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Подробиці угоди не повідомляються.

Останнім місце роботи Миколи була Дженоа, яку він тренував до літа 2020 року. Також він попрацював в Удінезе, Кротоні, Барі та інших клубах. Додамо, що Нікола виступав за Торіно у статусі гравця – 39 матчів, 2 голи.

Раніше, Торіно звільнило Джампаоло.