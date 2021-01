Марко Джампаоло звільнений з посади головного тренера Торіно.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

📄 | Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata pic.twitter.com/1GynlHVoHX