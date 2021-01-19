Сезон 2020/21 може стати останнім в Україні для головного тренера Шахтаря Луїша Каштру.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Новий контракт із Шахтарем? Це те, що пов'язано зі мною та адміністрацією клубу. Я думаю, що це буде логічно, якщо і клуб, і я будемо щасливі. Якщо ми це відчуємо, все буде добре.

Якщо для Шахтаря це буде погано, ми приймемо інше рішення. Думаю, що інтереси Шахтаря вищі за мене. На цей момент мене цікавить Шахтар і те, що він думає на майбутнє", – розповів Каштру.