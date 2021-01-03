Палкін оцінив роботу Каштру у 2020 році

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру продемонстрував блискучі результати із командою у 2020 році.

Про це розповів генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

"Для нас найголовніше – європейські турніри і чемпіонат України. Якщо взяти минулий сезон, то Каштру виграв чемпіонат з величезним відривом від другого місця, дійшов до півфіналу ЛЄ. Потім пандемія, все перевернулося... Звичайно, це впливає на команду, на клуб, на УПЛ і весь світ.

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Ми розуміємо всі ці причини. При цьому у нас груповий етап ЛЧ, група смерті, він виходить з цієї групи, залишаючи Інтер на 4-й позиції. На секундочку, це команда, яка коштує 630 мільйонів євро, чий тренер один з найкращих в світі. Це дорогого коштує.

Цей рік Каштру провів дуже гідно, солідно. Йому можна поставити п'ятірку за 5-бальною шкалою", – сказав Палкін.