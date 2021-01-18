Філ Невілл очолив клуб Бекхема

Джерело - iSport.ua.
Філ Невілл призначений на посаду головного тренера Інтера Маямі, співвласником якого є багаторічний партнер англійця по Манчестер Юнайтед Девід Бекхем.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Відзначається, що 43-річний фахівець став другим головним тренером в історії команди, заснованої у 2018 році. Минулого року командою керував Дієго Алонсо.
До цього Невілл очолював жіночу збірну Англії, яку він покинув сьогодні. Також Філ працював в тренерських штабах Манчестер Юнайтед і Валенсії.
Інтер завершив минулий сезон МЛС на десятому місці в турнірній таблиці Східної конференції.
Нагадаємо, Ігуаїн став гравцем клубу Бекхема.