Філ Невілл очолив клуб Бекхема

Фахівець став другим головним тренером в історії команди

Філ Невілл призначений на посаду головного тренера Інтера Маямі, співвласником якого є багаторічний партнер англійця по Манчестер Юнайтед Девід Бекхем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Відзначається, що 43-річний фахівець став другим головним тренером в історії команди, заснованої у 2018 році. Минулого року командою керував Дієго Алонсо.

До цього Невілл очолював жіночу збірну Англії, яку він покинув сьогодні. Також Філ працював в тренерських штабах Манчестер Юнайтед і Валенсії.

Інтер завершив минулий сезон МЛС на десятому місці в турнірній таблиці Східної конференції.

Нагадаємо, Ігуаїн став гравцем клубу Бекхема.