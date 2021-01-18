 ФІФА відхилила апеляцію у справі Тріпп'є | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Підручний у ТОП-20 мас-старту в Обергофі
Вчора 14:13 1195
UCI дискваліфікував ексглаву Федерації велоспорту України
Сьогодні 12:28 788
Рейтинг WTA: Костюк увірвалась у ТОП-80
Сьогодні 10:16 82508
Мессі вперше в кар'єрі за Барселону отримав червону картку
Сьогодні 08:14 2149
Атлетік переміг Барселону у фіналі Суперкубку Іспанії
Сьогодні 00:32 1597
Беленюк та Насібов здобули золоті нагороди на турнірі у Хорватії
Сьогодні 00:14 724
Кривцов: Луческу? Розчарувався в ньому, як в людині
Вчора 19:25 3662 3
Збірна України завоювала срібні нагороди на Кубку IBU
Вчора 16:55 1362
Сімон виграла масстарт на Кубку світу в Обергофі
Вчора 16:41 606
Nivea та Skoda відмовилися спонсорувати чемпіонат світу в Білорусі
Вчора 14:35 3374
Блоги
Роналду в образі супергероя прорекламував мобільну гру
Роналду в образі супергероя прорекламував мобільну гру Valeriy Ruchka
16.01.2021 14:50 619
Вам треба це бачити. Якими були б українські спортсмени у мультфільмах
Вам треба це бачити. Якими були б українські спортсмени у мультфільмах Valeriy Ruchka
16.01.2021 13:09 1535
Бійці UFC вшанували пам'ять Марадони на дуелі поглядів
Бійці UFC вшанували пам'ять Марадони на дуелі поглядів Valeriy Ruchka
16.01.2021 11:45 428
Британські чемпіони визначили переможця у можливому поєдинку Віталія та Володимира Кличків
Британські чемпіони визначили переможця у можливому поєдинку Віталія та Володимира Кличків Андрій Твердохліб
15.01.2021 17:22 2546
Зіркова українська гімнастка продемонструвала вправи з бананами
Зіркова українська гімнастка продемонструвала вправи з бананами Андрій Твердохліб
15.01.2021 16:55 1945
Відео-блогер обіцяє Мейвезеру переламати того навпіл
Відео-блогер обіцяє Мейвезеру переламати того навпіл Андрій Твердохліб
15.01.2021 15:10 645
Відео дня. Російська біатлоністка не закрила жодної мішені в стрільбі стоячи
Відео дня. Російська біатлоністка не закрила жодної мішені в стрільбі стоячи Андрій Твердохліб
15.01.2021 13:28 787
Їх нема, але вони є. Гравець Далласа дотепно привітав уболівальників на трибунах
Їх нема, але вони є. Гравець Далласа дотепно привітав уболівальників на трибунах Андрій Твердохліб
15.01.2021 12:57 490
Фото дня. Володимир Кличко провів тренування в Києві
Фото дня. Володимир Кличко провів тренування в Києві Андрій Твердохліб
15.01.2021 12:02 10372
У Швеції футболісти викинули на поле другий м'яч, щоб зірвати атаку суперника
У Швеції футболісти викинули на поле другий м'яч, щоб зірвати атаку суперника Valeriy Ruchka
14.01.2021 17:41 1157
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:10 Футбол ФІФА відхилила апеляцію у справі Тріпп'є 161
15:56 Бокс Арум назвав дату повернення Ломаченка 780
15:44 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн жіночу індивідуальну гонку в Антгольці 189
15:27 Футбол Інтер змінить назву і клубний логотип 598
15:12 Футбол Визначилась дата розгляду рішення щодо дискваліфікації Мессі 352
15:10 Пряма трансляція Динамо - Легія: пряма трансляція контрольного матчу. LIVE 1033
14:57 Бокс Лопес: Ломаченко - великий чемпіон 989
14:49 Футбол Дніпро-1 готує трансфер вінгера Фламенгу 487
14:36 Футбол Бєсєдін у стартовому складі Динамо на матч з Легією 662
14:25 ММА Конор Мак-Грегор - Дастін Пуар'є: онелайн-трансляція бою UFC-257. LIVE 382
14:15 Футбол Тимощук відреагував на війну між Росією та Україною 1086
13:56 Футбол Барселона - Атлетік 2:3. Огляд матчу 797
13:50 Блог Австрійська біатлоністка зламала гвинтівку під час мас-старту 837
13:44 Футбол Рух запустив клубний телеканал 513
13:30 Біатлон Санітра: У Підручного наразі оптимальна форма 633
13:18 Футбол Вест Гем - Вест Бромвіч: онлайн-трансляція матчу 18 туру АПЛ. LIVE 555
13:15 Футбол Удінезе – Аталанта: Де дивитися матч Серії А 582
12:59 Футбол Ліон - Мец 0:1. Огляд матчу 568
12:47 Футбол Іспанський арбітр спрогнозував дискваліфікацію Мессі 1079
12:28 Велоспорт UCI дискваліфікував ексглаву Федерації велоспорту України 788
12:14 Футбол Вест Гем - Вест Бромвіч: Де дивитися матч АПЛ 704
11:59 Футбол Шеффілд Юнайтед - Тоттенгем 1:3. Огляд матчу 757
11:46 Футбол Екснападник Колоса прибув у Крилья Совєтов 844
11:32 Біатлон Санітра: Задоволений другим епапом в Обергофі 658
11:19 Боротьба Україна здобула чотири медалі на Гран-прі Загреба 752

ФІФА відхилила апеляцію у справі Тріпп'є

Сьогодні 16:10 161 0
Футболіст відбуде повністю всю дискваліфікацію
ФІФА відхилила апеляцію у справі Тріпп'є
#Тріпп'є, #Атлетіко

Джерело - UA-Football.

Апеляційний комітет ФІФА відхилив апеляцію мадридського Атлетіко у справі захисника Кірана Тріпп'є.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Футболіст був покараний за порушення правил про ставки.

Як наслідок, підтверджується рішення Дисциплінарного комітету ФІФА, прийняте 23 грудня 2020 року, про продовження санкцій, накладених на гравця Англійської футбольної федерації, по всьому світу. До сьогоднішнього дня ФІФА припиняла дискваліфікацію англійця, саме тому він брав участь в ряді матчів за Атлетіко.

Раніше Футбольна асоціація Англії (FA) прийняла рішення дискваліфікувати Тріпп'є на 10 тижнів і оштрафувати на £ 70 тис. (понад € 77 тис.). Таким чином, гравець повернеться на поле лише на початку березня.

Коментарі ()