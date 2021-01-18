ФІФА відхилила апеляцію у справі Тріпп'є

Футболіст відбуде повністю всю дискваліфікацію

Апеляційний комітет ФІФА відхилив апеляцію мадридського Атлетіко у справі захисника Кірана Тріпп'є.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Футболіст був покараний за порушення правил про ставки.

Як наслідок, підтверджується рішення Дисциплінарного комітету ФІФА, прийняте 23 грудня 2020 року, про продовження санкцій, накладених на гравця Англійської футбольної федерації, по всьому світу. До сьогоднішнього дня ФІФА припиняла дискваліфікацію англійця, саме тому він брав участь в ряді матчів за Атлетіко.

Раніше Футбольна асоціація Англії (FA) прийняла рішення дискваліфікувати Тріпп'є на 10 тижнів і оштрафувати на £ 70 тис. (понад € 77 тис.). Таким чином, гравець повернеться на поле лише на початку березня.