Футболіст покараний за порушення правил про ставки

Захисник мадридського Атлетіко і збірної Англії Кіран Тріпп'є покараний за порушення правил про ставки.

Про це повідомляє BBC.

30-річному футболістові спочатку пред'явили звинувачення по семи епізодах, проте він відкинув їх всі. Проте в ході розгляду Кіран був визнаний винним в чотирьох з цих випадків.

Футбольна асоціація Англії (FA) прийняла рішення дискваліфікувати Тріпп'є на 10 тижнів і оштрафувати його на £ 70 тис. (понад € 77 тис.). Покарання набирає чинності відразу після його винесення. Таким чином, гравець повинен повернутися на поле на початку березня. Атлетіко не зможе розраховувати на нього в 12 матчах, серед яких обидві зустрічі з Челсі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про звинувачення Тріпп'є в порушенні правил про ставки FA оголосила на початку травня цього року.

Раніше, Атлетіко переграв Реал Сосьєдад у 15 турі Ла-Ліги.