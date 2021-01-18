Дніпро-1 готує трансфер вінгера Фламенгу

Джерело - football24.ua.
Дніпро-1 планує підсилитись бразильським вінгером Фламунгу Біллом у зимове міжсезоння.
Про це повідомив журналіст Jornal O Dia Відні Касагранде.
Дніпряни хочуть орендувати футболіста до грудня 2021 року. Наразі уточнюються окремі деталі між клубами і вони готуються до обміну документами.
Зауважимо, Білл хоч і належить Фламенгу, але виступає за КРБ у Серії Б. Щоправда, між бразильськими клубами є домовленість про розрив оренди у разі пропозиції з-за кордону.
Нагадаємо, Дніпро-1 визначився із суперниками на зборах у Туреччині.