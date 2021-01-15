Дніпро-1 визначився із суперниками на зборах у Туреччині

Стали відома спаринг-суперники української команди

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 назвав шістьох із 7-х суперників на зборі в турецькій Анталії.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Дніпра.

21 січня відбудеться матч проти команди Спартак (Суботиця), яка посідає п'яте місце в чемпіонаті Сербії,. 25 січня запланована зустріч з Чукаричками (четверте місце в першості Сербії), а 26 січня спаринг із Сілексом (восьма команда Північної Македонії).

3 лютого Дніпро-1 зіграє матч проти лідера чемпіонату Чорногорії Будучності, 7 лютого - зустріч із Зетою (п'яте місце в Чорногорії). Цього ж дня відбудеться спаринг проти Локомотива з Тбілісі, який фінішував четвертим у чемпіонаті Грузії.

Ще один товариський матч Дніпро-1 запланував на 3 лютого. Наразі суперник уточнюється.

Раніше, Дніпро-1 підписав Махарадзе.