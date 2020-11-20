Федецький закликав не критикувати Тимощука

Екскапітан збірної України Анатолій Тимощук є справжнім українцем.

Про це розповів колишній гравець національної команди Артем Федецький.

"У нього все нормально. Він зараз повністю сконцентрований на команді. Він живе в Санкт-Петербурзі, в Луцьку я його вже давно не бачив.

Наші журналісти люблять роздути. Бувши футболістами збірної України, ми разом їздили до військового госпіталю у Львові, провідували наших героїв-атовців. А коли він поїхав в Росію, то і з того боку була критика: Чому не поїхав до Донецька, де розбомбили будинки?

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Я в цьому плані його розумію, що він намагався давати менше коментарів. Я його позицію знаю. Тимоха - українець. А так йому прилітало з обох сторін, що він спочатку поїхав до військових, потім відмовився. Толік допомагав армії.

Морально, може, його трохи прибивало. Але він пацан стійкий, зі своєю позицією. Він розуміє ситуацію і знає, де він зараз живе. Хоча він українець, але живе в Росії", - розповів Федецький.