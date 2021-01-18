Мессі загрожує тривала дискваліфікація

Джерело - sport.ua.
Нападник Барселони Ліонель Мессі може пропустити тривалий час.
Про це повідомляє AS.
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Футболістові загрожує дискваліфікація до 12-ти матчів за його фол у фіналі Суперкубка Іспанії.
Мессі був вилучений на 121-й хвилині. Аргентинець жорстко відмахнувся від гравця Атлетіка, і суддя після перегляду системи відеоповтору показав йому червону картку.
Відзначимо, що це перше вилучення Мессі в клубній кар'єрі.
Messi sees red for an off-the-ball swing. pic.twitter.com/PAW8cm95OR— ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021