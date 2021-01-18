 Мессі загрожує тривала дискваліфікація | Футбол | Champion.com.ua
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Мессі загрожує тривала дискваліфікація

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Мессі можуть відсторонити на 12 матчів
Мессі загрожує тривала дискваліфікація
#Мессі, #Барселона

Джерело - sport.ua.

Нападник Барселони Ліонель Мессі може пропустити тривалий час.

Про це повідомляє AS.

Актуально: Атлетік переміг Барселону у фіналі Суперкубку Іспанії

Футболістові загрожує дискваліфікація до 12-ти матчів за його фол у фіналі Суперкубка Іспанії.

Мессі був вилучений на 121-й хвилині. Аргентинець жорстко відмахнувся від гравця Атлетіка, і суддя після перегляду системи відеоповтору показав йому червону картку.

Відзначимо, що це перше вилучення Мессі в клубній кар'єрі.

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