Мораес назвав терміни повернення в загальну групу Шахтаря

Джерело - shakhtar.com.
Нападник Шахтаря Жуніор Мораес наразі на зборах у Туреччині тренується по індивідуальній програмі.
Про це розповів сам футболіст.
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"Я щасливий, що повернувся й можу робити те, що люблю понад усе!
Звісно, непросто після відпустки працювати на полі. Проте в нас відмінна атмосфера. Гадаю, два-три дні – і зможу повернутись до загальної групи. Зараз дуже важливо адаптуватися та втягнутися в тренувальний процес", - сказав Мораес.
Нагадаємо, гравці Шахтаря вийшли з відпустки.