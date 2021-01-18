Мораес назвав терміни повернення в загальну групу Шахтаря

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес наразі на зборах у Туреччині тренується по індивідуальній програмі.

Про це розповів сам футболіст.

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"Я щасливий, що повернувся й можу робити те, що люблю понад усе!

Звісно, непросто після відпустки працювати на полі. Проте в нас відмінна атмосфера. Гадаю, два-три дні – і зможу повернутись до загальної групи. Зараз дуже важливо адаптуватися та втягнутися в тренувальний процес", - сказав Мораес.