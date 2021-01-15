Мораес: Я відновився після травми

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес відновився після травми та готовий до серйозної роботи.

Про це розповів сам футболіст.

"Частину відпустки провели із сім’єю на пляжі, насолоджуючись сонцем. Була гарна нагода побувати в Сантусі, побачитися з родичами й друзями.

Я відновився після травми, що була наприкінці минулого року. Попереду важливі збори в Туреччині, тренування і матчі, які допоможуть підготуватися фізично та технічно, аби в другій частині сезону домагатися гарних результатів", - розповів Мораес.