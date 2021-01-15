Мораес: Я відновився після травми

Джерело - shakhtar.com.
Нападник Шахтаря Жуніор Мораес відновився після травми та готовий до серйозної роботи.
Про це розповів сам футболіст.
"Частину відпустки провели із сім’єю на пляжі, насолоджуючись сонцем. Була гарна нагода побувати в Сантусі, побачитися з родичами й друзями.
Я відновився після травми, що була наприкінці минулого року. Попереду важливі збори в Туреччині, тренування і матчі, які допоможуть підготуватися фізично та технічно, аби в другій частині сезону домагатися гарних результатів", - розповів Мораес.
Нагадаємо, гравці Шахтаря вийшли з відпустки.