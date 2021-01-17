Луїш Каштру взяв 29 гравців на перші збори у Туреччині

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 січня, розпочинається підготовка Шахтаря до другої частини сезону на закордонних зборах.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Головний тренер "гірників" Луїш Каштру на тренувальний збір в Туреччині взяв 29 футболістів.

⚒ Список игроков на первый сбор «Шахтера» в Турции 🇹🇷 pic.twitter.com/vebH0xiYVq — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 17, 2021

Перший зимовий збір Шахтаря триватиме до 26 січня і включатиме 4 контрольні матчі: з Лехом, Лудогорцем, Марібором і Слованом.