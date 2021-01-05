Шахтар назвав спаринг-партнерів на перший зимовий збір

Джерело - shakhtar.com.
Шахтар на першому зимовому зборі у Туреччині зіграє 4 контрольні поєдинки.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
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Розклад матчів першого збору:
21 січня – Шахтар – Лех (Познань, Польща). Початок зустрічі о 18:00;
23 січня – Шахтар – Лудогорець (Разград, Болгарія). Початок зустрічі о 18:00;
25 січня – Шахтар – Марібор (Марібор, Словенія). Початок зустрічі о 18:00;
26 січня – Шахтар – Слован (Братислава, Словаччина). Початок зустрічі о 12:00.
Усі матчі буде показано в прямому ефірі на Shakhtar TV і в сервісі Shakhtar Club.