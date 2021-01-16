Мілевський дебютував за Минай

Минай розпочав рік із поразки

Джерело - Чемпіон.

Минай зіграв свій перший матч у 2021-му році.

Команда із Закарпаття у товариському спарингу поступилася угорській Кішварді.

Перший матч за Минай провів нападник Артем Мілевський, який зіграв перший тайм, однак не відзначився результативними діями.

Товариський матч

16 січня

Кішварда - Минай 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 40 Карабелов

Минай: Попович (Каніболоцький, в перерві), Книш, Карась, Чусенко, Саків, Нурієв, Ткачук, Хахльов, Кожанов (Шпак, в перерві), Пиняшко, Мілевський (Шиндер, в перерві).

Нагадаємо, Минай переглядає ексгравця Руха.