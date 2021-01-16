Маріуполь зіграв внічию з польським Ракувом

Джерело - Чемпіон.
Маріуполь зіграв свій перший матч на зборах у турецькій Анталії.
Спаринг з польським Ракувом завершився внічию – 2:2.
Товариський матч
16 січня
Маріуполь – Ракув 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 – 38 Кащук (пен), 1:1 - 43 Кржужак, 1:2 – 88 Шварц (пен), 2:2 – 90 Танковський (пен)
Маріуполь: 1-й тайм - Кудрик, Стасюк, Чоботенко, Биков, Меліченко, Петерман, Мишнєв, Бондаренко, Очеретько (Топалов, 36), Кащук (Кулієв, 42), Кулаков
2-й тайм: Гальчук, Кирюханцев, Муравський, Сагуткін, Драмбаев, Доброхотов, Мишнєв, Бондаренко (Петерман, 60, Танковський, 64), Топалов, Кулієв, Сікан
Раніше повідомлялося, що захисник Маріуполя проводить відпустку в окупованому Криму.