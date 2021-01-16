 Маріуполь зіграв внічию з польським Ракувом | Футбол | Champion.com.ua
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Маріуполь зіграв внічию з польським Ракувом

Сьогодні 21:11 131 0
Маріуполь зіграв перший матч у новому році
Маріуполь зіграв внічию з польським Ракувом
#Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь зіграв свій перший матч на зборах у турецькій Анталії.

Спаринг з польським Ракувом завершився внічию – 2:2.

Товариський матч
16 січня

Маріуполь – Ракув 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 38 Кащук (пен), 1:1 - 43 Кржужак, 1:2 – 88 Шварц (пен), 2:2 – 90 Танковський (пен)

Маріуполь: 1-й тайм - Кудрик, Стасюк, Чоботенко, Биков, Меліченко, Петерман, Мишнєв, Бондаренко, Очеретько (Топалов, 36), Кащук (Кулієв, 42), Кулаков

2-й тайм: Гальчук, Кирюханцев, Муравський, Сагуткін, Драмбаев, Доброхотов, Мишнєв, Бондаренко (Петерман, 60, Танковський, 64), Топалов, Кулієв, Сікан

Раніше повідомлялося, що захисник Маріуполя проводить відпустку в окупованому Криму.

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