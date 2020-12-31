Гравець Шахтаря проводить відпустку в окупованому Криму

Захисник Маріуполя Данило Сагуткін, права на якого належать Шахтарю, відпустку вирішив провести в окупованому Криму.

Футболіст у своєму Facebook опублікував фото з Севастополя і Балаклави, однак після того, як знімки потрапили в ЗМІ, видалив пости.

Відзначимо, що Сагуткін є уродженцем Севастополя.

У 2019 футболіст півроку провів в оренді в російському Єнісеї, після чого в січні 2020 повернувся в Шахтар і відправився в оренду в Маріуполь

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