Баварія влітку хотіла купити Тете за 70 млн євро

Тете міг перейти у Баварію

У літнє трансферне вікно Баварія хотіла підписати вінгера Шахтаря Тете.

Про це розповів бразильський журналіст Алекс Баге.

Баварія була готова заплатити за хавбека гірників 70 млн євро.

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Однак в підсумку Шахтар відмовився відпускати Тете за таку суму. Президент "гірників" Рінат Ахметов вирішив доцільним залишити футболіста в команді, щоб той допоміг донеччанам розвиватися в майбутньому.

За даними журналіста, також інтерес до Тете зараз виявляють Реал, Манчестер Сіті і Манчестер Юнайтед.