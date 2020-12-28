 Баварія влітку хотіла купити Тете за 70 млн євро | Футбол | Champion.com.ua
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Баварія влітку хотіла купити Тете за 70 млн євро

Вчора 23:55 210 0
Тете міг перейти у Баварію
Баварія влітку хотіла купити Тете за 70 млн євро
#Тете, #Шахтар, #Баварія

Джерело - sport.ua.

У літнє трансферне вікно Баварія хотіла підписати вінгера Шахтаря Тете.

Про це розповів бразильський журналіст Алекс Баге.

Баварія була готова заплатити за хавбека гірників 70 млн євро.

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Однак в підсумку Шахтар відмовився відпускати Тете за таку суму. Президент "гірників" Рінат Ахметов вирішив доцільним залишити футболіста в команді, щоб той допоміг донеччанам розвиватися в майбутньому.

За даними журналіста, також інтерес до Тете зараз виявляють Реал, Манчестер Сіті і Манчестер Юнайтед.

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